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Ordu merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

04.05.2017 - 10:24
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Ordu merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu

Ordu merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ordu, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BYLOCK KULLANDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin arandığı öğrenildi.

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