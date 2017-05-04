Ordu merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşları 18 ile 30 arasında değişen İngiltere'nin önde gelen 20 blogger ve sosyal medya yazarını misafir etti.

Sokak kedilerine baktığı için evinden tahliye ediliyor

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Türk profesör teknik şah damar geliştirdi

Şah damarı kanseri olan ve tedavisi mümkün değil denilen Mustafa Kemal Özyakan geliştirilen özel bir teknikle tümörden kurtuldu.