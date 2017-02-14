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Ordu ve Giresun'da eğitime kar engeli

Ordu ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

14.02.2017 - 04:06
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Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, bu nedenle Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz ve Korgan ilçelerinin tamamında, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 14 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı dolayısıyla Keşap ilçesinin tamamında, Bulancak ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime aynı gün ara verildiğini duyurdu.







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