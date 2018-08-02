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Ordu yine sele teslim oldu

Ordu'da sağanak yağış sele neden oldu. Bazı yerlerde su baskını meydana geldi.

İHA | 02.08.2018 - 10:52..
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Ordu’nun Ünye ilçesinde dün geceden itibaren başlayan sağanak yağış tekrar sele neden oldu. İlçe genelinde sabaha kadar devam eden yağışlar sonrası bazı yerler göle döndü.

Ordu yine sele teslim oldu

SELE NEDEN OLDU

Ünye’de dün geceden itibaren başlayan sağanak yağış tekrar sele neden oldu. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, yağışların etkili olduğu Gölevi Mahallesi Altın Yunus Caddesi’nde ise sel ve su baskını meydana geldi.

Aşırı yağış sonrası Tabakhane Deresi yarısına kadar dolarken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Okçuluk Antrenman Sahası da selin en çok zarar gören yerlerinden biri oldu.

Ordu yine sele teslim oldu

DURUM DEĞİŞMEDİ

Dün gece saatlerinde şiddetini arttıran yağmur sonrası ilçenin 20 Temmuz Caddesi’nde ise durum değişmedi. Her yağmur sonrası caddenin sular altında kaldığı bölgede Ünye Belediyesi ekipleri sabaha kadar çalışarak oluşacak sele karşı tedbirlerini arttırdı.

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