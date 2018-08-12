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Ordu'da 18 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından 18 ev tedbir amacıyla boşaltılırken, ev sakinleri yurtlara yerleştirildi.

AA | 12.08.2018 - 11:26..
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Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece şiddetli yağışın ilçede etkili olduğunu söyledi.

Yağışın etkili olmaya başlamasıyla heyelan riskinin bulunduğu bazı mahallelerdeki 18 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktaran Yanık, evlerde bulunan 77 kişinin yurtlara yerleştirildiğini kaydetti.

Ordu'da 18 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

YAĞIŞLAR AZALINCA EVLERİNE DÖNECEKLER

Yanık, ilçede yağmurun şiddetini azaltmasıyla vatandaşların yeniden evlerine gönderileceğini ifade etti.

Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle İkizce ilçesinde de bazı mahallelerde heyelan meydana geldi. Belediye ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da 18 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

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