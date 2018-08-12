Ordu'da 18 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

1 FSM girişinde kaza: 3 yaralı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı.

2 İstanbul'da genç kız boğulmaktan son anda kurtarıldı Annesiyle telefondan tartıştıktan sonra denize atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardı.

3 Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında bıçakladı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, F.C. adlı bir kişi, herkesin gözü önünde kız arkadaşını sırtından bıçaklayarak kaçtı.

4 Araç kullanırken yakalanan engelli sürücü hırsız çıktı Kırklareli'nde dirseğinden itibaren iki kolu olmadığı halde araç kullanırken yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 G.Saray'dan 3 futbolcuya: Kendinize kulüp bulun Galatasaray yönetimi, dövizdeki kur artışından dolayı maaşlarını ödemekte zorlandığı Gomis, Belhanda ve Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

6 Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı İngiltere’nin Manchester şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.