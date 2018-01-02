Ordu’da 2. OSB hazırlıkları sürüyor

Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey ilçesi Güzelyurt ve Eymür Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak olan Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şu ana kadar bin 34 hisse sahibiyle uzlaşma sağlandığını söyledi.

YAKLAŞIK 80 DÖNÜM ALAN ÜZERİNE KURULACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaklaşık 800 dönümlük alan üzerine kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin Ordu’nun gelişimi için son derece önemli bir yatırım olduğunu ve en az 30 bin kişiye iş imkânı sağlanacağını ifade etti.

2. OSB’yle ilgili kamulaştırma çalışmalarının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, “Arkadaşlarımız kamulaştırmayla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyor. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan mülkiyetlere ait hisseler, Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuruluna bildiriliyor ve Bakanlık tarafından hak sahiplerine ödeme yapılıyor.” dedi.

HİSSE SAHİPLERİYLE UZLAŞMA SAĞLANDI

Başkan Enver Yılmaz, şimdiye kadar bin 34 hisse sahibi ile uzlaşma sağlandığını ifade ederek, “Söz konusu alanda 104 adet taşınmaza ait toplam bin 574 hisse var. Bu hisselerin sahipleri ve adreslerini tek tek tespit ederek uzlaşmaya davet ediyoruz. Şu anda hisse sahiplerinden bin 34 hissedar ile uzlaşma sağlandı. 903 adet hisseyle ilgili değişiklik, tapuya bildirilerek 164 hissenin tapu işlemleri sonuçlandırıldı. 207 hisse sahibi vefat etmiş olup, hayatta olmayan hissedarların mirasçıları ve adreslerinin tespit çalışmaları ise devam ediyor. Yaşamını yitirmiş olan bu kişilerin ikinci, üçüncü, belki de dördüncü kuşak varislerine en kısa sürede ulaşarak kamulaştırma çalışmalarını sonuçlandırmak istiyoruz.” dedi.