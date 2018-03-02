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Ordu'da 25 öğrenci akşam yemeğinden hastanelik oldu

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde akşam yemeği yiyen öğrencilerden 25'i, zehirlenmeden şüpheli olarak hastaneye kaldırıldı.

AA | 02.03.2018 - 00:09..
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Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde akşam yemeği yiyen öğrencilerden 25'inde karın ağrısı ve bulantı şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.

Ordu'da 25 öğrenci akşam yemeğinden hastanelik oldu

DURUMLARI İYİ

Rahatsızlanan 25 öğrenci, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Yarılgaç, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, fakülteden bazı idarecilerin öğrencilere refakat ettiklerini sözlerine ekledi.

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