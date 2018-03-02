Ordu'da 25 öğrenci akşam yemeğinden hastanelik oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in 1,5 ay önce kız çocuğu oldu.

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ABD'den Rusya'ya 'hazırız' mesajı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Putin'nin nükleer füze açıklamasına cevaben, "Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" dedi.