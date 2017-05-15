taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.742
USD
3,5531
EURO
3,9024
ALTIN
140,99
PETR
52,0100

Ordu'da 3 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

Gürgentepe ilçesinde 3 yaşındaki Efe Yiğit'i, ağabeyi ve annesiyle birlikte geldiği Devlet Hastanesi'nde, elinden yılan ısırdı.

15.05.2017 - 17:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Bu sabah Ordu’nun Gürgentepe İlçesi  Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk annesi Sümeyye Yiğit, suçiçeği çıkaran büyük oğlunu Gürgentepe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük Efe de, annesiyle birlikte hastaneye gitti.

YERDE OYNARKEN YILAN ISIRDI

Hastane polikliniğinde oturan annesinin yanında yerde oyun oynayan Efe Yiğit, birden ağlamaya başladı. Çocuğunun yanında yılan gören anne Sümeyye Yiğit, çığlık atarak yardım istedi. Yardıma koşan hastane görevlileri yılanı yakalayarak öldürdü.

"BAKTIK YILAN PEŞİNDEN GELDİ ORTAYA"

Eli morarıp şişen Efe Yiğit, burada ilk tedavinin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne sevk edildi. Hastanede meydana gelen olaya şaşıran anne Sümeyye Yiğit, çocuğunun durumunun iyi olduğunu belirterek, “7 yaşındaki oğlum suçiçeği çıkardı, Gürgentepe Devlet Hastanesi’ne tedaviye götürdüm. Oturmak için Poliklinik tarafına geçtik. Küçük oğlum yere eğildi ayağa kalktı, ‘anne elimi ısırdı’ dedi. Baktık yılan peşinden geldi ortaya. Yılanı görünce bağırdım Acil’e koştum. Onlarda geldiler müdahale ettiler. Orada ilk tedavinin ardından ambulansla buraya hastaneye sevk edildi. Yılanı görünce soktuğunu anladım, 5 dakika sonra şişmeye başladı. Hastanede görenlerde güvenlik geldi” dedi.

Ordu'da 3 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastane’de halen tedavisi süren Efe Yiğit’in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Yılanın ise, otomatik kapının açılması sonucu polikliniğe girdiği ortaya çıktı. Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr.Dr. Mithat Kıvrak, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve şaşırdıklarını belirterek, Efe Yiğit’in de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris'teki feci kaza kamerada

Marmaris'teki feci kaza kamerada

308
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

71
Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

112
Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

62
Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi

Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

91
Yanında çalışan kadını 3 kez hamile bıraktı

Yanında çalışan kadını 3 kez hamile bıraktı

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM