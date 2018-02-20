Ordu'da 5 metre kar altında su arama çalışması

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’na kesintisiz su vermek için bir süredir çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 gün boyunca 5 metre karın altında çalıştı.

Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası, son yıllarda yolların açık olması ve kayak tesisinin hizmete girmesiyle birlikte kış mevsiminde de vatandaşlardan sık talep görmeye başladı.

5 GÜNLÜK ZORLU ÇALIŞMA

Ordu ilinin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Çambaşı’nda geçtiğimiz günlerde içme suyu debisinin düştüğü tespit edildi. Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistlerin mağdur olmaması için ekipler, 2 bin 600 rakımlı Aşut Yaylası’nda bulunan su alma yapısına 5 günlük uğraşın ardından ulaştı.

Gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 5 metre karın altında bulunan su alma yapısının bakım ve onarımı yapılarak, isale hattına tekrar istenilen seviyede su verilmeye başlandı.



