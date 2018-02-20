taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.968
USD
3,7791
EURO
4,6630
ALTIN
162,50
PETR
64,8800

Ordu'da 5 metre kar altında su arama çalışması

Çarşamba yaylasına içme suyu sağlamak için ekipler metrelerce kar altında çalışıyor.

İHA | 20.02.2018 - 14:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’na kesintisiz su vermek için bir süredir çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 gün boyunca 5 metre karın altında çalıştı.

Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası, son yıllarda yolların açık olması ve kayak tesisinin hizmete girmesiyle birlikte kış mevsiminde de vatandaşlardan sık talep görmeye başladı.

Ordu'da 5 metre kar altında su arama çalışması

5 GÜNLÜK ZORLU ÇALIŞMA

Ordu ilinin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Çambaşı’nda geçtiğimiz günlerde içme suyu debisinin düştüğü tespit edildi. Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistlerin mağdur olmaması için ekipler, 2 bin 600 rakımlı Aşut Yaylası’nda bulunan su alma yapısına 5 günlük uğraşın ardından ulaştı.

Gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 5 metre karın altında bulunan su alma yapısının bakım ve onarımı yapılarak, isale hattına tekrar istenilen seviyede su verilmeye başlandı.

Ordu'da 5 metre kar altında su arama çalışması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

123
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

244
Hendek kazarken petrol buldular

Hendek kazarken petrol buldular

75
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

135
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

219
Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

490
TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM