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Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, orman içlerinde onlarca ağacın devrilmesine yol açtı.

İHA | 28.03.2018 - 09:32..
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Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda etkili olan rüzgar, Tekmezar Ormanları’nda onlarca ağacı kökünden söktü.

Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı

KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜLER

İlçenin Çambaşı Yaylası’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak sabaha kadar devam eden fırtına birçok ağacın kırılmasına ve köklerinden sökülmesine neden oldu.

YOL KAPANDI

Fırtınada en büyük hasarı ilçenin Tekmezar Ormanları görürken, orman içinden ulaşımı sağlayan yol ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.

Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, ilçede büyük bir doğa felaketinin yaşandığını ifade ettiler.

Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı



Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı



Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı



Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı



Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı

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