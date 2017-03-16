Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce Ulubey İlçesi Milli Egemenlik Meydanı’nda Kent Meydanı çalışması yapıldı.

Meydanın inşaat çalışması sırasında Atatürk heykeli kaldırılarak, meydanın yaklaşık 20 metre arka kısmında bulunan, etrafında çam ağaçları olan yerde kurulan kaide üzerine yerleştirildi.

Ordu'da Atatürk heykeli tartışması İZLE

"YETERİNCE İYİ GÖRÜNMÜYOR" TARTIŞMASI

Ardından Atatürk heykelinin hemen arkasında çay bahçesi açıldı. Ağaçların ve çay bahçesindeki masa, sandalyeler, büyük şemsiyeler arasında kalarak çevreden yeterince iyi görünmediği belirtilen Atatürk heykelinin eski yerine konulması için geçen yıl Haziran ayında CHP’liler harekete geçti.

CHP’li Belediye Meclis üyelerinin başvurusuna rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından heykelin yerinin değiştirilmemesi üzerine, konuyu bu kez, önceki gün yapılan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’na taşıdı.

"ATATÜRK HEYKELİNİN GÖRÜNÜR YERE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

CHP Ulubey İlçe Başkanı Adnan Güzelordu, heykelin halen yerinin değiştirilmesi için çaba gösterdiklerini, belediyeye bununla ilgili başvuruları olduğunu söyledi. Güzelordu, şöyle dedi:

"Burada meydan düzenlemesi yapılırken heykel kaldırıldı, depoya koyuldu. Sonra meydan bitince ağaçların arasına, iyi görünmeyen başka bir yere götürüldü. Atatürk heykelimiz meydandaydı, çok görünür güzel bir yerdeydi. Yeni çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra görünmeyen yere koydular. Bizim itirazımız buna oldu, ağaçların altında olmayacağını, eski yere getirilmesini ısrarla söyledik. Proje hazırlanırken de bunu belediye yetkililerine söyledik. Biz Atatürk heykelinin görünür yere getirilmesini istiyoruz."





"16 NİSAN REFERANDUMUNDAN SONRA TAŞINACAK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise, meclis toplantısında CHP Belediye Meclis üyesi Selim Mercan’ın tekrar gündeme getirdiği konuya değinerek, heykeli 16 Nisan referandumundan sonra başka yere taşıyacaklarını söyledi. Heykelin, talep edilen meydanın hemen yanındaki yeni belediye binası olarak kullanılması planlanan açık alana yerleştirileceğini vurgulayan Başkan Enver Yılmaz şunları söyledi:

"Heykel, oturma gruplarının içinde kaldı. İlk gördüğümde ‘heykeli buradan kaldıralım, biz bu hafta, bu ay içinde program yapıp taşıyalım’ demiştim. Heykel 2.5 ton. Sonra ‘Arkadaş bunlar havadan nem kapıyorlar, taşırken bir yeri kırılır, kopar; Atatürk heykelini, taşıdılar, kırdılar diye başımıza olmadık tezgahlar örülebilir. Bu işi referandumdan sonra yapalım’ dedik. Bunu da açık açık söylüyorum. Onu taşıyabilmek için ciddi bir organizasyon lazım. Bu yüzde 100 tunç. Tunçtan yapılınca ciddi bir ağırlığı var. Rize’de, ulusal medya ‘Atatürk heykeli taşınıyor, alınıyor götürülüyor’ diye yürüyüş yaptı. Allah izin verirse halk oylaması sonrası biz onu istenilen noktaya taşımış olacağız."























