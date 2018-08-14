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Ordu'da berberler 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı

Ünye ilçesinde bulunan 10 erkek berber, Amerika'ya tepki göstermek için 'Amerikan tıraşı' yapmama kararı aldığını dükkanlarının camlarına yazdı.

DHA | 14.08.2018 - 08:18..
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Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Amerika'ya tepki gösteren Ünye ilçesindeki 10 erkek berberi, 'Amerikan tıraşı' yapmama kararı alıp işyerlerinin camlarına 'Amerikan tıraşı yapmıyoruz' yazısı astı.

Müşteriler de alınan bu karar destek verdi.

Ordu'da berberler 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı

"MÜŞTERİLER DE OLUMLU KARŞILADILAR"

20 yıllık berber olan Ruhi Taş, "Amerikan tıraşını yasaklıyorum, Amerika'yı protesto ediyorum." dedi.

Berber Fatih Memiş ise, "Doların yükselişinden dolayı tepki göstermek amacıyla işyerimizin camına yazı yazdık ve Amerikan tıraşının yapılmayacağımızı duyurduk. Müşteriler de bu tepkimizi olumlu karşıladılar." diye konuştu.

Ünye'de 10 yıllık berber olan Emrah Sül ise doların son dönemlerde artışı nedeniyle kendilerinin de duruma tepki göstermek istediklerini belirterk müşterilerinin bu durumu olumlu karşıladıklarını söyledi.

Ordu'da berberler 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı

"BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLMA ZAMANI"

Berbere tıraş olmaya gelen ve yazıyı gören Mehmet Kapan ise alınan kararı desteklediğini belirterek, "Amerika bize istediği kadar uygulama yapabilir doğal haklarıdır. Ama buna hangi partiden olursa olsun şu anki hükümetimize karşı muhalefette bulunmaması lazım. Herkesin birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Esnafımızın da tepkisini ortaya koyarak böyle bir uygulama yapmasını doğru buluyorum. Çünkü birlik beraberlik içinde olma zamanıdır. Çok güzel bir kural getirmişler. İnşallah diğer esnafa da örnek olur bu uygulama." dedi.

Ordu'da berberler 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı

Ordu'da berberler 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı

Ordu'da berberler 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı



Ordu'da berberler 'Amerikan tıraşı' yapmayı bıraktı

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