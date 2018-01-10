Ordu'da bir kadının rahminden 4 kiloluk kitle çıktı

Ordu’da yaşayan Hatice Korkmaz uzun süredir devam eden karnında şişlik ve gaz şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu.

KİTLE RAHMİNDEN ALINDI

Rahminde 9 aylık gebelik büyüklüğünde miyom oluştuğunu tespit edilen Korkmaz, başarılı bir şekilde ameliyat edilerek, eski sağlığına kavuştu.

"MİYOMLAR GEBE KALMAYI ZORLAŞTIRABİLİR"

Miyom’la ilgili uyarıda bulunan Opr. Dr. Süheyla Çetintaş bazı miyomların gebe kalmayı zorlaştırabileceği gibi düşük ve erken doğum riskini de artırabildiğini belirtti.

Çetintaş, “Özellikle rahim içinde ve rahim duvarında yer alan miyomlar, kanama ve kısırlığa da yol açabilir. Myom çapı büyüdükçe ve sayıları arttıkça kısırlığa yol açma riski de artar. Rahim içinde yer alan myomlar ise küçük bile olsa daha fazla sorun oluşturur. Myomların yol açtığı en büyük problemler, kanama, gebe kalamama, çevre dokulara bası ve yoğun kanama sonucu ortaya çıkan kansızlıktır” diye konuştu.





