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Ordu'da cinayet zanlısı, açlığa dayanamayınca yakalandı

Perşembe ilçesinde yeğeni Bahar Kılıç'ı bıçakladıktan sonra kadının oğlu Ömer Kılıç'ı öldürüp ormanlık alana kaçan Rüstem Kılıç, açlığa dayanamayınca yakalandı.

DHA | 08.02.2018 - 14:30..
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Soğukpınar Mahallesi'nde 1 Şubat Perşembe günü Rüstem Kılıç, yeğeni Bahar Kılıç'ın evine gitti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ı bıçakla yaraladı. Ardından da Bahar Kılıç'ın oğlu Ömer Kılıç'ı(11) aynı bıçakla öldürüp kaçtı.

1 HAFTALIK AÇLIĞA DAYANAMADI

Olayın ardından bölgedeki ormanlık alana kaçtığı belirlenen Rüstem Kılıç'ın yakalanması için jandarma özel ekip kurdu. Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem Kılıç, bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalananarak gözaltına alındı.

Ordu'da cinayet zanlısı, açlığa dayanamayınca yakalandı

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Bahar Kılıç'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık da cinayet şüphelisinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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