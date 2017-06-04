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Ordu'da çivisiz cami ibadete açıldı

Ordu'da 750 yıl önce inşa edilen "çivisiz cami " yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor.

04.06.2017 - 15:42
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Doğanın eşsiz güzelliğini yansıtan yaylalarıyla doğa turizminde iddialı olan Ordu, inanç turizmiyle de ziyaretçilerine farklı tarihi yapılar sunuyor.

TEK BİR ÇİVİ BİLE YOK

Gölköy ilçesi Emirler Mahallesi'nde bulunan "Dereçayır Çivisiz Camisi", tarihi ve yapılış özelliğiyle dikkatleri çekiyor.

Ordu'da çivisiz cami ibadete açıldı

Selçuklular döneminde pelit ağacı kullanılarak inşa edilen caminin iç ve dış cephesi, ağaç yontma ve kertme yöntemiyle tahtalar birbirine geçirilerek yapıldı.

RAMAZAN'DA İBADETE AÇILDI

Zaman içinde zarar gören tahtaların bakım ve onarımı, Valiliğin koordinesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesi de caminin çevre düzenlemesi ve camiye giden yollarda çalışmalar yürütüyor. Selçuklular ve Osmanlı'nın tarihine tanıklık eden ve restorasyon çalışması sona eren cami, ramazan ayı ile birlikte tekrar ibadete açıldı.

Ordu'da çivisiz cami ibadete açıldı

Ordu'da çivisiz cami ibadete açıldı

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