taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0730
EURO
4,9996
ALTIN
174,63
PETR
73,8900

Ordu'da denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gitti. Düşen 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA | 23.04.2018 - 03:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

48 yaşındaki Rafet Bekiroğlu ve 23 yaşındaki Şafak Ekmekçi'nin denize düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra, 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekipleri intikal etti.

Ordu'da denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti


MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Vatandaşların da yardımıyla şahıslar denizden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülen Şafak Ekmekçi ile SB ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Rafet Bekiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boğulma sonucu öldüğü belirlenen 2 kişinin cesedi, otopsileri yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, şahısların alkollü olduğu iddia edilirken, polis ekipleri olayla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çorum'da düğün konvoyu kaza yaptı: 22 yaralı
Çorum'da bir düğün konvoyunun da karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Kazada ağır 22 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kastamonu'da yangın: 7 ev kullanılmaz hale geldi
Kastamonu'da doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Meydana gelen patlama sonrası 7 ev kullanılmaz hale geldi.
2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı
Van’ın Gürpınar ilçesinde kardan dolayı dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü
Sakarya'da içinde 10 kişinin bulunduğu çip dereye uçtu. 9 kişinin yaralandığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

12
2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı

2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı

6
Yasemin Allen evlilik konusunda kararsız

Yasemin Allen evlilik konusunda kararsız

6
Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü

Sakarya'daki trafik kazasında 9 aylık bebek öldü

5
Premier Lig'de yılın oyuncusu Salah oldu

Premier Lig'de yılın oyuncusu Salah oldu

7
TSK Afrin'de tuzakları imha etmeye devam ediyor

TSK Afrin'de tuzakları imha etmeye devam ediyor

1
Ahed Tamimi için

Ahed Tamimi için "vurulmalıydı" tehdidi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM