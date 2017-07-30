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Ordu'da denize giren 2 kişi boğuldu

Ordu'da serinlemek için denize giren 2 kişi boğuldu.

30.07.2017 - 21:59
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Ünye ilçesi Çınarsuyu mevkisinde, Mustafa Kılıçarslan, Tayfun Kement, Mehmet Karagöz, Ahmet Arslan, Siraç Han Elçi ve Kerem Ateş serinlemek için denize girdi.

YARDIM İÇİN GELEN ARKADAŞLARI DA TEHLİKE ATLATTI

Bir süre sonra Kılıçarslan, suda batıp çıkmaya başlayınca çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine Kılıçarslan'a yardım etmeye çalışan arkadaşları da boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 6 arkadaşı kıyıya çıkardı. Bu kişilere ilk müdahale, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan arkadaşlardan Kılıçarslan ile Kement kurtarılamadı. Karagöz, Arslan ve Elçi'nin buradaki tedavisi sürerken, Ateş ise Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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