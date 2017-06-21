Ordu'da dolmuş bekleyen kadına otomobil çarptı

İlçeye bağlı Meşebükü mevkiinde meydana gelen kazada, Çatalpınar-Fatsa ilçe karayolunda ilerleyen Sinan B. yönetimindeki 52 HF 944 plakalı otomobil, Osman Ş.'nin kullandığı 06 JSE 17 plakalı otomobile çarptı.
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan Osman Ş.'nin otomobili, yolun sağında dolmuş bekleyen Fatma Yüksekyıldız'a çarptı. Ağır yaralanan Yüksekyıldız kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Kaza anı ise bir başka aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.