1 Sonbahar temalı çocuk kitapları Mevsim dönümleri, çocuklar için oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor, özellikle sonbahar. Neden artık denize giremediğini sindirmek için, "Havalar soğudu" açıklamasından daha fazlasının bekliyorlar.

2 Suudi resmi kanalında ilk kez ana haberi kadın spiker sundu Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik yapılan açılım sonucu her geçen gün daha önce görülmeyen görüntüler ortaya çıkıyor.

3 İyi Parti'de bugün istifa olmadı Hemen her gün istifa haberleriyle sarsılan İyi Parti, bugün sakin bir gün geçiriyor.

4 Doğu Karadeniz’de 2 bin 856 konut satıldı TÜİK verilerine göre Türkiye'de yabancılara en fazla konut satan yedinci il Trabzon oldu.

5 Ordu'da engelli oğluna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı Tekerlekli sandalyeye bağlı oğluna ayakkabı ile vuran baban gözaltına alınırken, oğlu teyzesine teslim edildi.

6 Harry Potter'ın yapılışı: Hogwarts'ta bir gün Sen de küçükken Harry Potter’ın süpürgesinden istemiş miydin? Peki ya Hogwarts kalesinde Hermione ve Ron’la bir akşam yemeği? Evet bu Londra’da mümkün.