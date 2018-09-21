Ordu'da engelli oğluna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde baba Ali Çiçek'in (65) tekerlekli sandalyeye bağlı oğlu Yusuf Çiçek'e (32) yönelik kötü muamele ve kasten yaralama olayının sosyal medyada yayınlanması üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlatıldığı belirtildi.
TEYZESİNE TESLİM EDİLDİ
Ali Çiçek'in gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, mağdur Yusuf Çiçek'in ise teyzesi Mehriye Tiryaki'ye teslim edildiği aktarıldı.
KORUMA ALTINA ALINACAK
Şüpheli Ali Çiçek'le ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Yusuf Çiçek'in, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Ünye'deki Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alınacağı ifade edildi.
Açıklamada, engelli Yusuf Çiçek için ailesine ödenen "Evde Bakım Aylığı"nın da iptal edileceği kaydedildi.