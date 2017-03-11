Ordu’da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar hakkında teknik bilgiler veren Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, ilçeler dahil olmak üzere bu güne kadar FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik toplam bin 603 soruşturma dosyası açıldığını belirtti.

"362 KİŞİ TUTUKLANDI"

10 Mart 2017 tarihi itibariyle ellerinde bin 225 derdest dosya bulunduğunu belirten Başsavcı Çiçekli, “Ordu ili ve ilçelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak 2 bin 277 kişi hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden bin 20’si gözaltına alınmıştır. Yine bu soruşturmalar kapsamında 362 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş, 984 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 169 kişi de doğrudan serbest bırakılmıştır. Tüm soruşturmalar kapsamında toplam 200 soruşturma dosyası üzerinden iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır” dedi.