Ordu'daki hayvan pazarında kurbanlık satışları devam ederken, bakıcısının elinden kaçıp dere yatağına yuvarlanan bir kurbanlık, kameralara yansıdı. Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar mevkisinde kurulan hayvan pazarında satıcılar, günler öncesinden hayvanlarını bağladı. Müşterilerin taleplerine göre boy boy dizilen büyükbaş kurbanlıklar, 5 bin TL ile 13 bin TL arasında satışa sunuluyor. Müşteriler, geçen yıla göre fiyatların yüksek olmasından yakınırken, hayvan satıcıları ise işlerden memnun olduklarını aktarıyor.

BAKICISINI DEREYE DOĞRU SÜRÜKLEDİ

Öte yandan, Ordu'daki hayvan pazarında hareketlilik sürerken, bazı hayvanların huysuzluğu da hem satıcıyı hem de alıcıyı bir hayli uğraştırıyor. Bir müşteriye satıldıktan sonra, satılan kurbanlık hayvanların arasına taşınmak istenen bir kurbanlık huysuzlaşınca, sahibinin ve yanındakileri bir hayli uğraştırdı.

Uzun uğraşlar sonucu kafasına çuval geçirilip farklı bir yere bağlanmak istenen kurbanlık, hayvan bakıcısını peşinden dereye doğru sürükledi. Son anda kurbanlık hayvanı bırakan hayvan bakıcısı, dere yatağına uçan kurbanlığın peşinde gitmekten kıl payı kurtuldu. Küçük sıyrıklar alan hayvan, sahibi ve çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Kurbanlığın dere yatağına uçma anı kameralara yansıdı.

Ordu'da huysuzlanan kurbanlık dereye uçtu VİDEO



"FİYATLAR GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE YÜKSEK"

Kurbanlık bakmaya gelen ve satın alan Ahmet Çapa, fiyatların geçen yıla göre yüksek olduğundan yakındı. Çapa ayrıca, geçen yıl aldıkları kurbanlık ile bu yıl aldıkları arasında yaklaşık 2 bin TL fark olduğunu aktardı. Nazıf Kadı Tepe isimli vatandaş da fiyatların yüksek olduğunu öne sürerek, kurbanlık alacaklara tavsiyelerde bulundu.

SATICILAR MEMNUN

Yaklaşık 40 yıldır hayvancılıkla uğraşan Enver Özdemir ise şu anda Ordu'daki hayvan pazarında hareketliliğin olduğunu söyledi. 47 tane hayvandan 36 tanesini sattığını aktaran Özdemir, "Onlar için de 5 müşterim garanti var. Geriden geleceklerde de beğendikleri hayvanları alır. Hayvanlarımızı yaylalarda yetiştirip burada satıyoruz." dedi.