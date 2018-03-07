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Ordu’da kavşaklar yeniden düzenleniyor

Ordu’da trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla kavşak düzenlemeleri sürüyor.

İHA | 07.03.2018 - 16:48..
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Sivil Savunma Kavşağı’ndaki yeni uygulama için hazırlıklarını sürdürüyor. Kavşak üzerinde yol genişletmesini ve taş duvar imalatını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Ordu’da kavşaklar yeniden düzenleniyor

DAHA ÖNCE 3 KAVŞAK DÜZENLENMİŞTİ

Atatürk Bulvarı üzerinde Yeni Mahalle (fındık figürlü), Yeni Sanayi ve Çakalçıkmaz Kavşağı’nın ardından, Ulubey yolu üzerindeki Sivil Savunma Kavşağı için hazırladığı projeyi de hayata geçiren Büyükşehir, kentin trafik akışında yaşanan aksamaların önüne geçiyor.

Ordu’da kavşaklar yeniden düzenleniyor

TRAFİK AKIŞI HIZLI VE GÜVENLİ OLACAK

Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ulubey yolu üzerinde kentin en önemli çıkış noktalarından biri olan Sivil Savunma Kavşağı’nda artık trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanacağını söyleyerek, “Çelebioğlu Köprüsü, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olmak üzere hizmete girerek daha büyük bir önem kazandı. Sivil Savunma Kavşağı’nda yürütülen projenin hayata geçmesiyle birlikte Karapınar ve Karşıyaka Mahallesi üzerinden, Ulubey güzergâhı ve çevre yoluna bağlanan ana arterde büyük bir rahatlama yaşanacak. diye konuştu.

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