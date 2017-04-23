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Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 gün önce kaybolan iki kız lise öğrencisi polisin ilginç yöntemi sayesinde bulundu.

23.04.2017 - 02:53
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Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

Fatsa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Melike Türkan (16) ve Nazlı Özdemir'in (16) 18 Nisan akşamı kayboldukları ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

POLİS ÖĞRENCİ YAKINLARINDAN PAYLAŞIM YAPMASINI İSTEDİ

Ekipler, öğrencilerin yakınlarından, sosyal medya hesaplarında kayıp kızların annelerinin Fatsa Devlet Hastanesinde yattığı şeklinde paylaşımlar yapmasını istedi.

PAYLAŞIMLARI GÖRÜNCE HASTANEYE GELDİLER

Paylaşımları görerek annelerini görmek için hastaneye gelen Özdemir ve Türkan, polis tarafından bulundu.

Öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Fatsa Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk, haberi duyarak emniyetin önünde toplanan öğrencilerin yakınlarına, kız çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Kalabalık, bunun üzerine dağıldı.

Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

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