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Ordu'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücülerden birisi aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

İHA | 02.11.2018 - 01:24..
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C.G. idaresindeki 34 LN 3149 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 ET 217 plakalı otomobil çapıştı.

Kaza sonrası, Ordu plakalı aracın sürücüsünün, aracını bırakıp olay yerinden ayrıldığı iddia edilirken, aynı araçta bulunan bir kişi de yaralandı.

Ordu'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı


YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de intikal etti. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir hastaneye götürüldü.

Öte yandan, 52 ET 217 plakalı aracın içerinde alkol şişesi görülürken, sürücünün alkollü olduğu için olay yerini terk ettiği iddia edildi.

Polis ekipleri, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Ordu'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı VİDEO


Ordu'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı


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