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Ordu’da korkutan yangında 5 bina zarar gördü

Ordu'da ahşap kullanılmayan 2 katlı bina, çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken, etrafındaki 4 binada da maddi hasar meydana geldi.

24.04.2017 - 22:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yangın Altınordu İlçesi’ne bağlı Aziziye Mahallesi Bilal Köyden Sokak üzerinde meydana geldi. Cemalettin B. ile Nizamettin B.’ye ait boş kullanılmayan yarısı ahşap olan 2 katlı binada, yangın çıktı.

Ordu’da korkutan yangında 5 bina zarar gördü

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler etraftaki binalara da sıçradı. Binalarda kalan vatandaşlar ekipler tarafından hızlı şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak, çevresindeki binalarda tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yanan bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada da maddi hasar oluştu.

Ordu’da korkutan yangında 5 bina zarar gördü

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"

Aziziye Mahallesi Muhtarı Selami Akarsu, “Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Yangın fark edilince çevredeki binalardaki vatandaşları hızlı şekilde tahliye ettik. İtfaiye ve polis ekiplerimiz olay yerine gelerek yoğun şekilde çalışma yaptı. Yanan bina tamamen kullanılmaz halde, etrafındaki bazı binalarda da maddi hasar oluştu. Bina boş ve kullanılmayan bir binaydı” dedi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu’da korkutan yangında 5 bina zarar gördü

Ordu’da korkutan yangında 5 bina zarar gördü

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