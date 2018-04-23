Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

1 Başbakan: Yalana tahammülüm yok Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki gerginlikle ilgili, "Her şeyi hoş görürüm, yalana tahammülüm yok" dedi.

2 Eyfel'in güvenlik duvarı yükseliyor Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi’nin çevresinde, terör tehdidine karşı 2,5 metre yüksekliğinde kurşun geçirmez cam inşaatı devam ediyor.

3 Poz vermenin de trendi var Dudakları büzmek, elini beline koymak veya model gibi durmak artık tarz değil. İşte 2018’de Instagram’ın en popüler pozları.

4 Bele en iyi gelen 10 şey Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen bu rahatsızlığı önlemek için yapılabilecek basit ama etkili şeyler var.

5 İstanbul'da 23 Nisan güzelliği 23 Nisan'ın resmi tatil olması ve havanın güzel olmasıyla birleşince İstanbul'da trafiksiz güzel bir gün yaşanıyor.

6 Ordu'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı Ünye ilçesinde minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.