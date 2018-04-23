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Ordu'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Ünye ilçesinde minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 23.04.2018 - 18:51..
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ünye'den Samsun yönüne giden Sezai K. (61) yönetimindeki 52 D 5025 plakalı midibüse, Ersin G. (27) yönetimindeki 52 LG 105 plakalı minibüs arkadan çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada sürücüler ile midibüste bulunan B.U., H.Ç., M.Ç., A.A., G.V., T.U., T.A., H.Y., I.D., A.K. ve N.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Ordu'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Ordu'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Ordu'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Ordu'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Ordu'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

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