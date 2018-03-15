Ordu'da odun yüklü kamyon devrildi

Ordu'dan Samsun istikametine giden Orhan Dural yönetimindeki 28 AAB 680 plakalı tomruk yüklü kamyon, Ünye çevre yolu Çaybaşı Sapağı mevkisinde refüje girerek devrildi.
SÜRÜCÜ HASTANEDE
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekibi tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, devrilen kamyonda bulunan tomrukların yola saçılması sonucu trafik akışı Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun yönünde bir saat durdu. Yol, tomrukların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.