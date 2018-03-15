Ordu'da odun yüklü kamyon devrildi

Fenerbahçe'den derbi paylaşımı: Bu senin kaderin

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Fatih Portakal: Seçimlerde parmak boyası geri gelsin

Her seçim öncesi olduğu gibi CHP yine seçimlere şaibe karıştırılacak iddialarına başladı. Fatih Portakal ise "parmak boyası kullanılsın" diyerek çözüm sundu.