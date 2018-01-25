Ordu'da polis aracı denize düştü: 1 polis kayıp

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan bir polis aracı denize düştü. İçinde bulunan iki polisten biri karaya çıkmayı başarırken, diğer polisin kaybolduğu belirtildi.

1 POLİS KENDİ İMKANLARIYLA KARAYA ÇIKTI

Araçtaki iki polis memurundan biri kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başardı, diğeri ise kayboldu.

Yaralı polis memuru, Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye deniz polisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ordu'da polis aracı denize düştü VİDEO

KAYIP POLİS İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucu kıyıya çıkartılan araçta bulunmayan kayıp polis memurunu arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, limana gelerek arama çalışmalarını takip etti.