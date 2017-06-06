Ordu'da polis, hırsızı WhatsApp'tan yakaladı

Kolye sahibinin başvurusu üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bunun üzerine daha önce kentteki kuyumcularla kurdukları WhatsApp grubundan uyarı yapan polis, konuyla ilgili kendilerine yardım edilmesi talebinde bulundu.

ÇALDIĞI KOLYEYİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Bir süre sonra bir kuyumcuya giden Efirli Cezaevinden yeni tahliye edilen 24 yaşındaki Emre Ş. çaldığı kolyeyi satmak istedi. Bu sırada durumu fark eden kuyumcu, WhatsApp grubundan durumu polise bildirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kısa sürede kuyumcu dükkanına gelen ekipler, Emre Ş.'yi suçüstü yakaladı.