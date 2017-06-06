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Ordu'da polis, hırsızı WhatsApp'tan yakaladı

Ordu'da 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve 10 gün önce tahliye edilen hırsız, bir eve girerek 6 bin lira değerindeki kolyeyi çaldı.

06.06.2017 - 16:52
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Kolye sahibinin başvurusu üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bunun üzerine daha önce kentteki kuyumcularla kurdukları WhatsApp grubundan uyarı yapan polis, konuyla ilgili kendilerine yardım edilmesi talebinde bulundu.

Ordu'da polis, hırsızı WhatsApp'tan yakaladı

ÇALDIĞI KOLYEYİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Bir süre sonra bir kuyumcuya giden Efirli Cezaevinden yeni tahliye edilen 24 yaşındaki Emre Ş. çaldığı kolyeyi satmak istedi. Bu sırada durumu fark eden kuyumcu, WhatsApp grubundan durumu polise bildirdi.

Ordu'da polis, hırsızı WhatsApp'tan yakaladı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kısa sürede kuyumcu dükkanına gelen ekipler, Emre Ş.'yi suçüstü yakaladı.

Ordu'da polis, hırsızı WhatsApp'tan yakaladı

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