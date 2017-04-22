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Ordu'da şehit evinde yas

Şırnak'ta çatışmada şehit olan uzman çavuş 30 yaşındaki İslam Çubuk'un, Ünye ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

22.04.2017 - 06:25
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Uzman Çavuş İslam Çubuk'un şehit olduğu haberini Ünye İlçesi Ortayılmazlar Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Veli ve anne Fidan Çubuk gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Çubuk ailesinin evi, evli ve 2 çocuk babası uzman çavuş İslam Çubuk'un şehit olduğu haberini alıp taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin eşi ve çocuklarının da Şırnak'ta olduğu belirtildi.

Ordu'da şehit evinde yas

Şehit uzman çavuş İslam Çubuk'un ağabeyinin de uzman çavuş olduğu, görev yeri Tunceli'den geçici olarak Suriye'ye gittiği bildirildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak’ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Çaybaşı nüfusuna kayıtlı olup, ailesi Ünye ilçemizde ikamet eden uzman çavuş İslam Çubuk'un şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim Peygamber Efendimize komşu eylesin. Ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ordu'da şehit evinde yas

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