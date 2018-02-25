Ordu'da sokak ortasında silahlı saldırı

Çınarlık Mahallesi Güdükkuyu Dere Sokak’ta meydana gelen olayda,kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi evine gitmekte olan Mustafa Çiftçi (57) isimli vatandaşa sokak ortasında kurşun yağdırdı.

5 EL ATEŞ EDİLDİ

Zanlı 5 el ateş ederken sıkılan kurşunlarla Mustafa Çiftçi bacaklarından ve karnından yaralandı. Mustafa Çiftçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mustafa Çiftçi hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleye rağmen Mustafa Çiftçi hayatını kaybetti. Polis Çiftçi’nin katil zanlısını arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.