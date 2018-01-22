Ordu'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Samsun-Ordu Karayolu Kutlukent Kavşağında, Engin Şenel yönetimindeki 52 KE 320 plakalı otomobil ile Ozan Yıldız idaresindeki 06 PAM 70 plakalı otomobil çarpıştı.





4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobillerde bulunan sürücüler ile İlker Taslak ve Şenol Başoda yaralandı. Yaralılar için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücülerden Ozan Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilin birinde yangın çıktı ancak müdahale ile söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



