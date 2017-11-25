Ordu'da tünel içinde trafik kazası

Ünye çevre yolu Yunus Emre Tüneli'nde, Y.D. yönetimindeki 48 YD 339 plakalı tırın sollamaya çalıştığı iddia edilen Yusuf Soytürk idaresindeki 52 LF 191 plakalı kamyonet ve İslam Kocakoç (30) idaresindeki forklift, kontrolden çıkarak tünelin duvarına çarptı.
FORKLİFT SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kazada forklift sürücüsü Kocakoç olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Soytürk ile aynı araçtaki Hüseyin Korkmaz (26) ve Hasan Hasan (18) yaralandı.
AA
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Soytürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza yerinin yaklaşık 400 metre uzağında tünel duvarına çarparak duran tırın sürücüsü Y.D, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
AA
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat süreyle ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrasında yeniden açıldı.