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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2017 - 22:55
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Soruşturmayı yürüten Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz konuyla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yaptı. Ayaz, “Ünye ilçesinde son dönemde uyuşturucu madde kullanımının arttığına dair tespitler yapılması üzerine uyuşturucu tacirleri hakkında 2016 yılı Kasım ayında resen ve gizli bir şekilde araştırma ve soruşturma faaliyetlerine başlanılmış, yaklaşık 3 ay süren titiz bir çalışmanın sonunda Ünye ile civar il ve ilçelerde örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilerek şüphelilerin yakalanması için 14 Şubat tarihinde eş zamanlı operasyon yapılması hususunda kolluk birimlerine talimat verilmiştir. İçlerinde örgüt lideri ve yardımcılarının da bulunduğu toplam 35 şüpheli yaklaşık 2 kilo bonzai ve yaklaşık 3 bin adet sentetik hap ile birlikte yakalanmış, şüpheliler gözaltına alınmış olup, kolluk birimlerince işlemlerinin bitirilmesini müteakip Ünye Adliyesinde ifade alma ve sorgu işlemleri gerçekleştirilecektir” dedi.

Yasaların eskisi gibi olmadığını belirten Ayaz, “Bu işle uğraşanlar en az 30 yıl ceza ile yargılanacaklar. Yasalar çerçevesinde herkes hak ettiği cezaya çarptırılacaktır” diye konuştu.

Zanlılarda 3’ü adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin Cuma günü adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

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