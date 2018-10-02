Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kumru ilçesinde geçen Eylül ayı içerisinde 18 bin 400 gram kubar esrar maddesi ile 20 kök kenevir bitkisinin ele geçirilmesi sonucu operasyon başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucu olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri, yakalanan şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 170 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Yakalanan şahıslardan 3’ü sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı, 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceği kaydedildi.