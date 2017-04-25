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Ordu’da vaşak görüntülendi

Ordu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kurduğu fotokapana vaşak yakalandı.

25.04.2017 - 09:32
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından kentin bazı ilçelerinde ormanlık alanlara 4 adet fotokapan yerleştirildi.

Ordu’da vaşak görüntülendi

VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

Mesudiye İlçesi’nde kurulu olan fotokapan nesli tükenmekte olan vaşak yavrusu görüntüledi. Geçen yıl da Giresun’a bağlı Alucra kırsalında bir vaşak fotokapan tarafından görüntülenmişti. Ordu ve Giresun’un sınır hattı çevresindeki yüksek rakımlı yaylalarında ve dağlarında birden fazla vaşak olduğu da belirtiliyor.

Ordu’nun yüksek ormanlık alanlarında geçen ay da çakal, tilki, sansar gibi hayvanlar fotokapan tarafından görüntülenmişti.

Ordu’da vaşak görüntülendi




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