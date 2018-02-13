Ordu'da yapılan yeni stadın kaba inşaatı tamamlandı

Ordu'da geçen yıl mayıs ayında temeli atılan yeni stadın kaba inşaatı tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'ne 20 bin seyirci kapasiteli inşa edilen yeni statta çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yeni stadın 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edildiğini anımsatan Yılmaz, 2017 yılı mayıs ayında ilk kazmayı vurdukları stat inşaatında gece gündüz çalışıldığına işaret etti.

300 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Yılmaz, stadın alttan ısıtmalı inşa edildiğini, yapımında yaklaşık 300 işçinin görev aldığını belirterek, "Yeni Ordu stadının kaba inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şu anda stadın çelik imalatı devam ediyor. Çelik imalatında çatı makasları devam ederken, dış cephede kompozit giydirmede ise sona gelindi. Ayrıca stadın ince işçiliği de sürüyor. Stadın sıva, seramik ve asansör montajları devam ediyor." dedi.

Fındık figürlü olacak şekilde inşa edilen stadın denize bakan tarafının otel olarak kullanılacağını kaydeden Yılmaz, "İnşallah yeni futbol sezonunda hizmete girecek statta yeni başarılar elde edeceğiz." ifadesini kullandı. Yılmaz, Ordu Stadı'nın bir kompleks olarak yapıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

25 TANE LOCA OLACAK

"Stadın alttan ısıtmalı olmasının yanı sıra 25 locası bulunacak. Statta farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı bulunacak. 428'i kapalı, 126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı ve stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör bulunacak."





Stadın ayrıca salon sporlarına da hizmet vereceğini belirten Yılmaz, stat içerisinde soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon bulunacağını da sözlerine ekledi.

ORDUSPOR ÇÖKÜŞTE

2012-2013 sezonunda Süper Lig'de olan Orduspor, daha sonra büyük bir çöküş yaşayarak Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü.

Ordu temsilcisi, 4. grupta son sırada yer alıyor.