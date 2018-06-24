Ordu'daki Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

Ordu'nun Akkuş ilçesine 3 kilometre uzaklıkta, bozulmamış doğasıyla dikkati çeken 1650 rakımlı Argan Yaylası çalışmaları, yapılan ihaleyle başladı.

Akkuş'a 3 kilometre uzaklıktaki yaylada, 270 hektarlık alanın halihazır haritaları, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt raporları ve turizme yönelik çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planları hazırlanıyor.

BOZULMAMIŞ DOĞAL YAPI

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuş-Niksar karayolu üzerinde bulunan ve 1991'de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi seçilen 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın bozulmamış doğal yapısıyla görülmeye değer yaylalar arasında yer aldığını söyledi.

KARADENİZ'İN DOĞAL MİRASI YAYLALAR

Yaylayı yaz ve kış turizmine elverişli yapısıyla cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarına işaret eden Yılmaz, Karadeniz'in doğal mirası niteliğindeki yaylaların halka açılması ve yayla turizminin geliştirilmesi için önemli bir çalışma yapıldığını belirtti.

''KAYAK SPORU İÇİN ELVERİŞLİ''

Yılmaz, Argan Yaylası'nda yapılan çalışmalarla turizme yeni bir alan kazandırmayı planladıklarını aktararak "Yaylamız, bin 650 rakıma sahip ve yılın 4 ayı karlı olması nedeniyle kayak sporu için de elverişli bir yapı içeriyor." dedi.