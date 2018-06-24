taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Ordu'daki Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

AA | 24.06.2018 - 14:23..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Ordu'nun Akkuş ilçesine 3 kilometre uzaklıkta, bozulmamış doğasıyla dikkati çeken 1650 rakımlı Argan Yaylası çalışmaları, yapılan ihaleyle başladı.

Akkuş'a 3 kilometre uzaklıktaki yaylada, 270 hektarlık alanın halihazır haritaları, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt raporları ve turizme yönelik çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planları hazırlanıyor.

 

Ordu'daki Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

BOZULMAMIŞ DOĞAL YAPI

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuş-Niksar karayolu üzerinde bulunan ve 1991'de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi seçilen 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın bozulmamış doğal yapısıyla görülmeye değer yaylalar arasında yer aldığını söyledi.

Ordu'daki Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

KARADENİZ'İN DOĞAL MİRASI YAYLALAR

Yaylayı yaz ve kış turizmine elverişli yapısıyla cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarına işaret eden Yılmaz, Karadeniz'in doğal mirası niteliğindeki yaylaların halka açılması ve yayla turizminin geliştirilmesi için önemli bir çalışma yapıldığını belirtti.

''KAYAK SPORU İÇİN ELVERİŞLİ''

Yılmaz, Argan Yaylası'nda yapılan çalışmalarla turizme yeni bir alan kazandırmayı planladıklarını aktararak "Yaylamız, bin 650 rakıma sahip ve yılın 4 ayı karlı olması nedeniyle kayak sporu için de elverişli bir yapı içeriyor." dedi.

Ordu'daki Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

488
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

166
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

677
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

88
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

130
Başak Demirtaş oyunu kullandı

Başak Demirtaş oyunu kullandı

204
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

103