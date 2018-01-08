Ordu'daki kaza anı güvenlik kamerasında

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAMYON OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine giden Kubilay Öz idaresindeki kamyon, aynı yönde giden Şenol Baş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpma sonrası takla atan otomobil aydınlatma direğine vurdu. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Şenol Baş ve Şadi Baş yaralandı.
Ordu'da kaza güvenlik kamerasında İZLE
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.