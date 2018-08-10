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Ordu'daki selde denize sürüklenen ağaçlar görüntülendi

Ordu'nun Ünye ilçesindeki selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçlar vatandaşlarca toplanarak kaldırıldı.

AA | 10.08.2018 - 13:25..
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçlar vatandaşlarca toplandı. İlçede Cevizdere, Tabakhane ve Cüri derelerinin debisi, şiddetli yağışa bağlı olarak zaman zaman yükseldi.

Ordu'daki selde denize sürüklenen ağaçlar görüntülendi

AĞAÇLAR YERLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Dere kenarı ve çevresindeki ağaçlar, selin etkisiyle yerlerinden söküldü. Derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Ağaçların bir kısmı denize sürüklendi, bir kısmı da sahilde birikti. Bazı vatandaşların sahildeki ağaçları toplayarak araçlarına yüklediği görüldü.

DENİZDEKİ RENK DEĞİŞİKLİĞİ

İlçe sahili boyunca oluşan ağaç yığınları ile denizin bir bölümünde oluşan renk değişikliği havadan görüntülendi.

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