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Ordu'dan Çin'e uzanan seramik tutkusu

Mesleğini yarıda bırakarak tutkunu hale gelen seramikte akademik kariyer yapan Doç. Dr. Funda Altın, seramik, porselen ve seladonun anavatanı Çin'de yaptığı çalışmaları, beğeniye sundu.

AA | 20.09.2018 - 16:59..
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Annesinin seramik çalışmalarından etkilenerek bu alanda akademik kariyer yapan Doç. Dr. Funda Altın'ın, tüm dünyadan en iyi seramik sanatçılarının davet edildiği Çin'deki Shangyu Seladon Merkezi'nde yaptığı çalışmalar sanatseverlerle buluştu.

SERAMİĞE İLGİ DUYDU

Ege Üniversitesi Alman Filolojisi Bölümünü 1996'da bitirip 6 yıl boyunca özel sektörde çalışan Funda Altın, annesinin gittiği atölyeden eve çamur getirerek heykeller, kaplar yapmaya başlaması üzerine seramiğe ilgi duymaya başladı.

Ordu'dan Çin'e uzanan seramik tutkusu

CAM BÖLÜMÜNÜ OKUDU

İşinden istifa eden Funda Altın, bir seramik atölyesinde başladığı kariyeri için ikinci lisans eğitimi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümünde okudu.

İki yıl yüksek lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ) başlayan, bu süre içerisinde doktora çalışmasını tamamlayan ve 2,5 yıl da Malezya'da bir devlet üniversitesinde görev alan Funda

Funda Altın, halen ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Başkanlığını yürütüyor.

Ordu'dan Çin'e uzanan seramik tutkusu

"PORSELENDEN UYDU ANTENİ YAPTIM"

Funda Altın, "Uydu anteni çok sıradan bir obje hatta bana çok ilginç ve komik gelen bir obje. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerin siluetine uzaktan baktığınızda, eğer gözünüzü keskinleştirip odaklanmaya çalışırsanız sadece beyaz yuvarlaklar görmeye başlarsınız. Gözünüzü kısıp baktığınızda aslında o beyaz görüntü şehirde bir doku oluşturur. Uzun zamandır o görüntü dikkatimi çekiyordu. Bu küçük sevimli beyaz objelerle biz de o ulvi amaçlarla tasarlanmış olan uydulara bağlanıyoruz, aslında uzaya çıkıyoruz ama onunla ne yapıyoruz? Herhangi bir program, haber, reklam izliyoruz." dedi.

 

Ordu'dan Çin'e uzanan seramik tutkusu

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