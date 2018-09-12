Ördüğü yelekler öğrencilere burs oldu

Türkiye’nin kaderinin eğitim düzeyinin artmasına bağlı olduğunu söyleyen Özden Tuna, bilinçli bir toplum olmak için eğitimin şart olduğunu söyledi.

3 ÖĞRENCİYE BURS VERİYOR

Özden Tuna, 3 öğrenciye her ay 100’er lira burs veriyor. İlçenin Öğretmenler Mahallesi'nde oturan Özden Tuna, "Evimde ördüğüm yelekleri satarak 3 öğrenciye burs veriyorum. Ben doğma büyüme Burhaniyeliyim. Uzun yıllar Nadir Tolun Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptıktan sonra tayinim İstanbul’a çıktı ve İstanbul’dan emekli oldum. Daha sonra memleketime gelerek eğitim için neler yapabileceğimi düşündüm." dedi.

"GELİRİMİ BURS OLARAK DAĞITIYORUM"

Özden Tuna, "Ekonomik düzeyleri zayıf olan 3 öğrenciye burs vermeyi düşündüm. Örüp sattıklarımdan elde ettiğim geliri burs olarak veriyorum. Orta, lise ve üniversite öğrencisi olan 3 gencimize karınca kararınca yardım ediyorum. Evde yaptığım ürünleri, yazlığa gelenlere ve komşularımın tanıdıklarına satıyorum. Masal Yelekleri diye isimlendirdiğim el işi örgülerim de talep görüyor. Zaman zaman yurt dışından Amerika, Almanya, Fransa hatta Japonya’dan gelen misafirlerime de Masal Yeleklerimden sattım. Gönlümde, 3 olan burs verdiğim öğrenci sayısını önce 4’e, sonra da 5’e çıkarabilmek. Ömrüm yetiğince, elimden geldiğince gençlerimize destek olmak, onların eğitim hayatına katkıda bulunmak için Masal Yeleklerini örmeye devam edeceğim" diye konuştu.