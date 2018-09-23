Ordulu yaşlı adam evinin garajını müze gibi kullanıyor

Ordulu Seyfettin Gözükan'ın garajında sergilediği eski eşyalar görenlerin ilgisini çekiyor. Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Seyfettin Gözükan, yurt dışında emekli olduktan sonra eski ve tarihi eşyalara merak saldı.

Yaklaşık 10 yıldır bin civarında eşya toplayan Gözükan, bunları evinin altında bulunan garajda sergiliyor. Çoğunluğu eskiden köylerde kullanılan ürünlerden oluşan eşyaların bir kısmını satın alan Gözükan, bir bölümünü ise kendisine hediye eden yakınları sayesinde koleksiyonuna kattı.

Gözükan'ın gözü gibi koruduğu ve aralarında 150 yıllık eşyaların da bulunduğu sergisini dileyen vatandaşlar gezebiliyor. İki çocuk babası Gözükan yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra tarihi eşyalara merak saldığını söyledi.

HERKESİN ZİYARETİNE AÇTI

Yaklaşık 10 yıl içerisinde binin üzerinde eski zamanlardan kalma eşyaları biriktirdiğini, bunlar arasında çok değerlilerin de bulunduğunu anlatan Gözükan, müzeye çevirdiği garajını herkesin ziyaretine açtığını belirtti. Gözükan, vatandaşların garajı gördüklerinde çok şaşırdığını ifade ederek, bazılarının eşyalarını istediğini ancak vermediğini kaydetti.

"BURADA HUZUR BULUYORUM"

Müzeye çevirdiği garajı güvenlik kamerasıyla korumaya çalıştığını belirten Gözükan, "Ben burada huzur buluyorum. Günümün büyük bölümünü burada geçiriyorum. İnsanların buraya gelip eski günlere ait eşyaları görmesi ve tarihe yolculuk yapması beni mutlu ediyor." dedi.

Gözükan, garajında saat, telefon, küp, vazo çeşitleri, fotoğraf makinesi, bıçak, çan, terazi, beşik ve kazan gibi çok sayıda eşya olduğuna dikkati çekerek, fırsat buldukça yeni eşyalar edinmeye çalıştığını söyledi. Kendisine imkan verilmesi durumunda eşyaları şehir merkezindeki bir dükkanda sergilemek istediğini dile getiren Gözükan, belediye ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinde bu konuda destek istedi.