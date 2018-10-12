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Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

Tek yumurta ikizi doktorlar Oğuz ve Onur Şahin, ilk görev yerleri olan Ordu'da hastalara şifa dağıtıyor.

AA | 12.10.2018 - 04:39..
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Tokatlı bir ailenin ikiz çocukları olan Şahin kardeşler (26) ilkokul, lise ve üniversite yıllarında da aynı sırada okudu. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ikiz doktorlar Ünye Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı.

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

TERCİHLERİ, FUTBOL TAKIMLARI AYNI

Hastanenin acil bölümünde görev yapan Şahin kardeşlerin birbirlerine olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.

Dr. Oğuz Şahin, kardeşiyle bu zamana kadar hiç ayrılmadığını, ortak yönlerinin de oldukça fazla olduğunu söyledi.

Eğitimlerini birlikte tamamladıklarını anlatan Oğuz Şahin, aynı şeyleri düşündüklerini, aynı yemekleri yediklerini, kıyafet tercihlerinin aynı olduğunu ve hatta aynı takımı tuttuklarını kaydetti.

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor VİDEO

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

GÖREN HASTALAR ŞAŞIRIYOR

Şahin, kardeşiyle birlikte aynı hastanede görev yapmaktan da son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Atamalarının ardından Ünye Devlet Hastanesi acil bölümünde göreve başladıklarını aktaran Oğuz Şahin, bazı hastaların ve hastane çalışanlarının benzerlikleri dolayısıyla kendisini kardeşiyle karıştırdıklarını belirtti.

Oğuz Şahin, "Doktor olmayı çok istiyorduk. Ailemizin de desteğiyle başardık. Farklı mesleği seçebilirdik ya da farklı illerde yaşayabilirdik. Ama bizim tercihimiz bu yönde oldu. Çünkü biz bu şekilde yaşamayı tercih ettik ve bu şekilde de mutluyuz." dedi.

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

"MESLEĞİMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Dr. Onur Şahin ise doktor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bir daha okuma şansım olsa yine Tıp Fakültesi okumayı tercih ederdim. Çünkü insanların duyduğu saygı bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

İkiz olmaları nedeniyle zaman zaman ilginç olaylarla karşılaştıklarına işaret eden Onur Şahin, bazı hasta ve yakınlarının benzerliğe şaşkınlıkla baktığını, bazılarının ise kendisi ve kardeşini tek doktor sandıklarını belirtti. Onur Şahin, "Bazı insanlar bizi iki ayrı kişi değil, tek kişi olarak düşünüyordu. Bir araya geldiğimizde çok şaşıran oluyor. Zaman içerisinde gerek personeller olsun, gerekse de hastalarımız olsun alışmaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

"İKİZLERİ GÖRÜNCE HASTALIĞIMI UNUTTUM"

İkiz kardeşiyle ortak yönlerinin oldukça fazla olduğuna dikkati çeken Onur Şahin, her şeyi birlikte yapmayı tercih ettiklerini, şimdiye kadar hiç ayrılmadıklarını, bundan sonra da ayrılmayı hiç düşünmediklerini söyledi.

Ünye Devlet Hastanesine gelen hastalardan Ecem Akgün, "Ben tek doktor beklerken ikiz doktorları karşımda gördüm ve çok şaşırdım. Gerçekten doktorlar birbirlerine çok benziyor. Ayırt etmek adeta imkansız." dedi.

Hastalardan Ahmet Dikici de "Karşımda ikiz doktorları görünce çok şaşırdım. Hatta ikizleri görünce hastalığımı falanda unuttum." diye konuştu.

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