Kabadüz ilçesinde ‘Karadeniz’in Peri Bacaları’ diye gösterilen kayaların bir tanesinin sağ ve sol tarafına oyularak yapılmış su sarnıçlarının kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmiyor.

İlçenin Dişkaya Mahallesi'nde bulunan ve görenlerin peri bacalarına benzettiği Dişkaya Kayalıkları'nda küçük ve büyük olmak üzere iki su sarnıcı bulunuyor. Mahallenin en üst zirve noktasında bulunan ve çok az sayıda kişinin bildiği su sarnıçlarına ulaşmak ise neredeyse imkansız. Mahalle sakinleri, su sarnıçlarının turizme kazandırılmasını istiyor.

Ordu'nun ulaşılması imkansız peri bacaları VİDEO

"ÖNEMLİ BİR TARİHİN İZLERİ OLABİLİR"

Dişkaya Kayalıkları'nın görsel güzelliği yanında bilinmeyen bir tarihe de ev sahipliği yaptığını belirten Murat Dişkaya, “Mahallemizin zirvesinde bulunan ve farklı oluşumuyla herkesin dikkatini çeken kayalar üzerine yapılmış sarnıçların geçmiş bir tarihe de ev sahipliği yaptığından şüphemiz yok” dedi.

Yetkililerin sarnıçlarda inceleme yapmasını istediğini ifade eden Dişkaya, “Sarnıçlar önemli bir tarihin izleri olabilir. Bu nedenle büyüklerimizden, yetkililer bu bölgede araştırma yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.



