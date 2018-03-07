45 yaşındaki Sinan Gürkan, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada kendi isteğiyle, organ nakli bekleyen insanlara umut olmak için organlarını bağışladı. Tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Gürkan’ın organları, başka hastalara umut oldu.

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTMİŞ

Organ nakli hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Devlet Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Dr. Samet Ersoy, hastanın, 4 gün önce kendi isteğiyle organlarını bağışladığını söyledi.

Hastanın vefat etmesi sonucu ailenin de isteği üzerine organ naklinin gerçekleşeceğini belirten Dr. Ersoy, “Hasta, yaklaşık 13 yıldır kronik böbrek yetmezliği olan bir hastamız. Böbrek yetmezliği için kendisi de Ulusal Koordinasyon Merkezi’nin böbrek nakil sırasında bekleyen bir hastamız. Hastamız, kendi isteğiyle 4 gün önce bütün organlarını bağışladı” dedi.

Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu VİDEO

“KENDİSİ BÖBREK ARAMADAN ÖNCE ORGAN BAĞIŞINA KARŞIYDI”

Sinan Gürkan’ın kızı Musali Gürkan, babasının yaklaşık 3 buçuk yıldır böbrek aradığını hatırlatarak, babasının daha önceden organ nakline karşı çıktığını söyledi. Musali Gürkan, “Kendisi böbrek aramadan önce organ bağışına çok tepkiliydi, gerçekten hiç istemiyordu. Biz sürekli kendisiyle bu konuyla alakalı tartışıyorduk. Ama böbrek aramaya başladıktan sonra, bu durumun nasıl bir şey olduğunu anladı. O yüzden artık bizim de yapmamızı istiyordu, kesinlikle herhangi bir şey söylemiyordu” şeklinde konuştu.