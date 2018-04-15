Organ beklerken organıyla umut oldu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş'nin beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ONAY VERDİ

Bunun üzerine Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekibiyle görüşen A.Ş'nin ailesi, organ bağışı kararı verdi.

A.Ş’nin böbrek nakli bekleme listesinde olduğunu ve organlarının toprak olup gitmesine izin vermeyeceklerini belirten ailenin duyarlı davranışı üzerine Bursa Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Balıkesir'e gelen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık ekibi tarafından alınan karaciğer, nakledilmek Bursa'ya götürüldü.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimliği, aileye başsağlığı dileyerek, şükranlarını iletti.



