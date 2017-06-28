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Organ nakli bekleyen hastaların sayısı her yıl artıyor

Niğde İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel, organ ve doku nakli bekleyen hastalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

28.06.2017 - 10:18
  1. Haberler
  2. Sağlık

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların, tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'de de önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu belirten Yılmaz Yücel, ülkemizde nakil cerrahisinin artması ve yeni tedavi işlemlerinin uygulanması nedeniyle eskiden kullanılan 'Doku ve Organ Bağış Belgesi'nin güncellendiğini kaydetti.

BAĞIŞ İÇİN SİSTEM OLUŞTURULDU

Yücel, "Ayrıca Bakanlığımız tarafından tüm organ bağış kayıtlarının saklanacağı 'Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) oluşturulmuştur." dedi.

"22 BİN KİŞİ BÖBREK, 2 BİN KİŞİ KARACİĞER NAKLİ BEKLİYOR"

Bağışta bulunmak isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne başvuruları halinde sistem üzerinden bağışlarının kabul edileceğini anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibari ile Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne kayıtlı yaklaşık 22 bin 100 böbrek, 750 kalp, 2 bin 300 karaciğer, 50 akciğer, 290  pankreas nakli bekleyen hasta bulunmaktadır. Şimdiye kadar 29 bin 319 kişiye böbrek, 853 kişiye kalp, 10 bin 273 kişiye karaciğer, 155 kişiye akciğer, 190 kişiye pankreas nakli yapılmıştır. Niğde'de 2013 yılından bu yana toplam bin 620 kişi organ bağışında bulunmuştur. 2002- 31 Ekim 2016 tarihleri arasında ülkemizde organ ve doku nakli sayısı yaklaşık 41 bin 400 olarak gerçekleşmiştir. Bu tabloya baktığımızda ülkemizde organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmıştır."

Organ nakli bekleyen hastaların sayısı her yıl artıyor

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