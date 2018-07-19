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Organ nakli için devlet desteği arttı

Organ ve doku nakillerinin sayısının ve niteliğinin artışı için devletin verdiği destek önemli oranda yükseldi.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 08:43..
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  2. Sağlık

Organ ve doku nakil işlemlerinde yüzde 20'den 150'ye varan oranda fiyat artışı uygulandı.

HASTANELERE ÖDENEN ÜCRET YÜKSELTİLDİ

Artışlarla birlikte hem devlet hem özel hastanelerde vatandaşlara ücretsiz yapılan 201 işlem için devletin hastanelere ödediği ücret yükseltildi.

Organ nakli için devlet desteği arttı

SGK Genel Müdürü Mehmet Selim Bağlı, organ ve doku nakli gibi hastadan fark alınmayan işlemlerde nakil merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni fiyat belirlemesi yaptıklarını açıkladı. Yeni artışlar özellikle doku nakli olarak bilinen uzuv kopmaları ve uzuv nakillerinde işlem sayılarını artırması hedefleniyor.

Bağlı, "Hayati derecede önemli bu nakillerin yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Talep edilenden daha yüksek oranda artış yaptık" dedi.
2017'de kadavradan bin 173 nakil gerçekleştirildi.

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