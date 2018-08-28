Organ nakliyle hayatı kurtulan genç teşekküre gidecek

Antalya’da lise öğrencisi Aleyna Hatun Budanır (17) okul harçlığını çıkarmak için bir çamaşırhanede çalışıyordu. Genç kız 16 Ağustos’ta işten çıkıp servis aracına bindi.

BABASI ORGANLARI BAĞIŞLADI

Yan yola girmeyen servisin ana yolda indirdiği Aleyna’ya, H.K.’nın kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Aleyna’nın organlarını babası Şahimerdan Budanır bağışladı.

Operasyon ailenin isteğiyle Kurban Bayramı’nın ilk gününe bırakıldı. Aile kızlarıyla bayramlaştıktan sonra makineye bağlı Aleyna’nın ölümü gerçekleşti ve organları alındı.

BURAK ZEYBEK'İN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Genç kızın kalbinin nakledildiği Burak Zeybek’in (24) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden Zeybek, “Aleyna’nın ailesine çok teşekkür ederim. İyileştikten sonra ilk işim ailesiyle görüşmek olacak” diye konuştu.

Burak Zeybek, organ nakli çağrısında da bulundu. Gencin babası Ali Zeybek de “Kızımızın cenazesine biz de katıldık, ailenin acısını paylaştık” dedi.

"TEŞEKKÜR ZİYARETİNE GİDECEĞİZ"

Burak Zeybek’in annesi Müzeyyen Zeybek şunları anlattı: “Burak’a geçen yaz kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Aleyna’nın ailesi, oğlumun hayatını kurtardı. Burak nakilden sonra ‘Acılarım çok’ deyince ona ‘Annem, içinde 17 yaşında bir Aleyna yaşıyor’ dedim. Aleyna’nın ailesini anlatınca çok memnun oldu. Tabii ki aileye teşekkür ziyaretine gideceğiz.”