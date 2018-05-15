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Organik arıcılara kovan başına 10 lira destek

Kovan başına 10 liralık destekten yararlanmak isteyenler, 3 Eylül-2 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecek.

AA | 15.05.2018 - 08:55..
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Organik arıcılara kovan başına 10 lira destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

KOVAN BAŞINA 10 LİRA

Buna göre, organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklemesi ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 10 lira üzerinden ödeme yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Söz konusu destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3 Eylül'den 2 Kasım'a kadar gerekli belgelerle kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

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